Мамедьяров сыграл вничью с Карякиным на шахматном турнире в Сент-Луисе

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Сент-Луисе (США) прошел седьмой тур "Sinquefield Cup", в котором принимает участие азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров.

Как передает Report, азербайджанский гроссмейстер провел партию с Сергеем Карякиным из России.

Партия завершилась вничью.

По итогам игрового дня в остальных встречах также были зафиксированы ничейные результаты. В седьмом туре партии провели Магнус Карлсен (Норвегия) и Фабиано Каруана (США), Вишванатан Ананд (Индия) и Александр Грищук (Россия), Левон Аронян (Армения) и Уэсли Со (США), Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Хикару Накамура (США).

После семи туров лидирует Каруана, набравший 4,5 очка. Места со второго по пятое делят Мамедьяров, Грищук, Аронян и Карлсен, в активе которых по 4 очка. Шестую и седьмую строчки занимают Вашье-Лаграв и Ананд (по 3,5 очка). Далее расположились Со (3) и Накамура (2,5), Карякин замыкает турнирную таблицу (2).

Турнир завершится 27 августа. Победитель Кубка Синкфилда получит $75 тысяч.