Мамедъяров сыграл вничью с Карякиным на шахматном супертурнире в Норвегии

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров белыми фигурами сыграл вничью с россиянином Сергеем Карякиным в третьем туре супертурнира в норвежском Ставангере.

Как передает Report, действующий обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен обыграл армянина Левона Ароняна. Также вничью сыграли индийский шахматист Вишванатан Ананд и китаец Динь Лижэнь, американец Уэсли Со и его соотечественник Хикару Накамура, француз Максим Вашье-Лаграв и Фабиано Каруана из США.

Карлсен сохраняет лидерство в таблице после трех туров, в его активе 2,5 очка. Последнее место делят Аронян и Каруана, набравшие по одному очку. Накамура, Карякин, Мамедьяров, Динь Лижэнь, Ананд, Со и Вашье-Лаграв набрали по 1,5 очка и делят места со второго по восьмое.

Призовой фонд турнира составляет €250 тыс. Победитель получит €75 тыс., занявший второе место - €40 тыс., третье - €25 тыс.