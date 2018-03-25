Мамедъяров получил первое поражение на турнире претендентов

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ На турнире претендентов в Берлине накануне прошли матчи 12-го тура. Как сообщает Report, азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров белыми фигурами играл против китайского шахматиста Дин Лижэня. На 43-м ходу Мамедъяров признал свое поражение.

Проигрыш еще больше усложнил шансы Шахрияра на победу в турнире.

Мамедъяров в 12 матчах одержал 2 победы, сыграв 9 встреч в ничью и получив 1 поражение. Это первая победа Лижэня после 11 ничей на турнире. В параллельной игре американец Фабиано Каруана черными фигурами проиграл последнему действующему чемпиону турнира россиянину Сергею Карякину. Таким образом, Карякин и Каруана лидируют на данный момент.

Матчи этого тура:

Александр Грищук (Россия) – Левон Аронян (Армения) - - 0,5:0,5

Сергей Карякин (Россия) – Фабиано Каруана (США) - 1:0

Владимир Крамник (Россия) – Уесли Со (США) - 0,5:0,5

Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) – Дин Лижэнь (Китай) - 0:1

На данный момент Мамедъяров, Грищук и Дин Лижэнь делят 3-5 места, имея в активе по 6,5 балла. В 13-м туре, который пройдет 26 марта соперником Мамедьярова станет Александр Грищук.