МАЛБ с 2021 года начнет возврат задолженности азербайджанской компании в размере 10 млн долларов

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Международная ассоциация любительского бокса (МАЛБ) с 2021 года начнет возврат кредита в размере 10 млн долларов, взятого у азербайджанской компании.

Об этом Report сообщил генсек Федерации бокса Азербайджана Наги Сафаров.

Он отметил, что возврат кредита, взятого МАЛБ 7 лет назад у компании "Benkons", состоится на основе договоренности, достигнутой в эти дни сторонами на внеочередном конгрессе Федерации в Дубае.

По словам Н.Сафарова, прежний президент МАЛБ Чинг-Куо Ву не хотел возвращать взятые от имени федерации деньги: "Доктор Ву утверждал, что в кредитном соглашении не его подпись, он попросту отрицал ее. В судебном порядке была доказана подлинность подписи, в постановлении содержится требование вернуть взятые кредитные средства. На Конгрессе, состоявшимся в Монтерее в 2016 году, Ву утверждал, что у него нет никаких финансовых обязательств. Несколько национальных федераций хотели узнать его мнение об информации, тиражируемой в СМИ. Однако он заявлял им, что все в порядке. На состоявшемся в июле 2017 года заседании исполкома МАЛБ в Москве у Ву было потребовано проинформировать о происходящем боксерскую общественность, тогда и стало ясно, что он обманывал всех. На внеочередном конгрессе в Дубае были заслушаны все отчеты, заседатели пришли к выводу, что Ву предпринял неверный шаг. Участники Конгресса проголосовали против кандидатуры Ву на избрание почетным президентом федерации. Таким образом, Ву был отстранен от всех должностей".

Отметим, что временно президентом МАЛБ избран представитель Узбекистана Гафур Рагимов.