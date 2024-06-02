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Максим Медведев намерен продолжить деятельность в качестве тренера

Максим Медведев намерен продолжить деятельность в качестве тренера Бывший игрок сборной Азербайджана и агдамского "Карабаха" Максим Медведев, завершивший сегодня карьеру профессионального футболиста, намерен продолжить деятельность в качестве тренера.
Индивидуальные
2 июня 2024 г. 23:16
Максим Медведев намерен продолжить деятельность в качестве тренера

Бывший игрок сборной Азербайджана и агдамского "Карабаха" Максим Медведев, завершивший сегодня карьеру профессионального футболиста, намерен продолжить деятельность в качестве тренера.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции после финала Кубка Азербайджана, в котором агдамский клуб одолел "Зиря" со счетом 1:2.

Специалист также высказался о возможности продолжения работы М.Медведева в клубе.

"У нас был короткий разговор. В ближайшие дни проведем еще переговоры. Мне нелегко, что такой игрок покидает команду. Он внес вклад не только в дело клуба, но и в целом в азербайджанский футбол", - добавил Гурбан Гурбанов.

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