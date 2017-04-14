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    Максим Аверин отстранен из клуба и сборной Азербайджана

    Окончательное решение будет принято после завершения связанных с ним расследований

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджанский велосипедист Максим Аверин отстранен от элитной сборной страны и континентального клуба Synergy Baku.

    Как сообщили Report в Федерации велосипедного спорта Азербайджана (AVİF), причиной послужило выявление в крови 32-летнего спортсмена запрещенного препарата – мельдония.

    Окончательное решение будет принято после завершения связанных с ним расследований.

    В распространенном AVİF заявлении отмечается, что данная новость встречена с большим беспокойством: "Максим Аверин отстранен от сборной команды и клуба до тех пор, пока будут проводиться расследования по поводу того, как данный препарат попал в организм спортсмена".

    Отметим, что в крови Максима Аверина обнаружен мельдоний. 

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