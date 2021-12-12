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Макс Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 в сезоне-2021

Макс Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 в сезоне-2021 Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл титул чемпиона мира Формулы-1 в первый раз в карьере. Ферстаппен одержал победу в последней гонке сезона, Гран-при Абу-Даби, опередив на последнем круге пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
Индивидуальные
12 декабря 2021 г. 18:47
Макс Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 в сезоне-2021

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл титул чемпиона мира Формулы-1 в первый раз в карьере.

Как передает Report, Ферстаппен одержал победу в последней гонке сезона, Гран-при Абу-Даби, опередив на последнем круге пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.

Хэмилтон выиграл старт гонки и смог оторваться от Ферстаппена за счет срезки поворота на первом круге, однако в концовке гонки "Ред Булл" среагировал на пейс-кар, вызванный аварией Николаса Латифи, и перевел Ферстаппена на мягкие шины. Рестарт был дан на один круг, на котором Ферстаппен смог опередить Хэмилтона и выиграть титул с отрывом в восемь очков.

Формула-1. Общий зачет

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 395,5 очка

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 387,5

3. Валттери Боттас («Мерседес») – 230

4. Серхио Перес («Ред Булл») – 190

5. Шарль Леклер («Феррари») – 160

6. Ландо Норрис («Макларен») – 160

7. Карлос Сайнс («Феррари») – 164,5

8. Даниэль Риккардо («Макларен») – 115

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 108

10. Фернандо Алонсо («Альпин») – 81

11. Эстебан Окон («Альпин») – 72

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 44

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 34

14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 30

15. Джордж Расселл («Уильямс») – 16

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 10

17. Николас Латифи («Уильямс») – 7

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 3

19. Мик Шумахер («Хаас») – 0

20. Роберт Кубица («Альфа Ромео») – 0

21. Никита Мазепин («Хаас») – 0.

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Версия на азербайджанском языке Maks Ferstappen 2021-ci il mövsümündə Formula 1 üzrə çempionu olub

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