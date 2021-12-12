Макс Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 в сезоне-2021

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл титул чемпиона мира Формулы-1 в первый раз в карьере.
Как передает Report, Ферстаппен одержал победу в последней гонке сезона, Гран-при Абу-Даби, опередив на последнем круге пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.
Хэмилтон выиграл старт гонки и смог оторваться от Ферстаппена за счет срезки поворота на первом круге, однако в концовке гонки "Ред Булл" среагировал на пейс-кар, вызванный аварией Николаса Латифи, и перевел Ферстаппена на мягкие шины. Рестарт был дан на один круг, на котором Ферстаппен смог опередить Хэмилтона и выиграть титул с отрывом в восемь очков.
Формула-1. Общий зачет
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 395,5 очка
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 387,5
3. Валттери Боттас («Мерседес») – 230
4. Серхио Перес («Ред Булл») – 190
5. Шарль Леклер («Феррари») – 160
6. Ландо Норрис («Макларен») – 160
7. Карлос Сайнс («Феррари») – 164,5
8. Даниэль Риккардо («Макларен») – 115
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 108
10. Фернандо Алонсо («Альпин») – 81
11. Эстебан Окон («Альпин») – 72
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 44
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 34
14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 30
15. Джордж Расселл («Уильямс») – 16
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 10
17. Николас Латифи («Уильямс») – 7
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 3
19. Мик Шумахер («Хаас») – 0
20. Роберт Кубица («Альфа Ромео») – 0
21. Никита Мазепин («Хаас») – 0.