Макгрегор заявил, что собирается "размазать" Нурмагомедова

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор дал интервью BBC, в котором поделился ожиданиями от предстоящего боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", Макгрегор заявил, что собирается "размазать" своего противника в бою за титул чемпиона UFC в легком весе, который состоится в Лас-Вегасе 6 октября, передает Report.

"Буду избивать его, он рассыплется на кусочки и рухнет. Он работает как новичок и не сможет выдержать даже обычного хлопка", - сказал он.

Ранее Нурмагомедов в интервью ESPN назвал Макгрегора "алкоголиком", который не сможет биться с ним на равных пять раундов.