Макгрегор стал самым тестируемым на допинг бойцом UFC с начала года

Конор Макгрегор стал самым тестируемым на допинг среди бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Как сообщает Report со ссылкой на Bloody Elbow, с начала 2024 года Макгрегор пять раз сдал допинг-тест.

Следом идут Шон Стрикленд и Майра Буэно Силва, которые сдали по три теста на каждого.

35-летний Макгрегор становился чемпионом UFC в двух весовых категориях.

Абсолютный бойцовский чемпионат - международная спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе, США, и проводящая бои по смешанным единоборствам по всему миру.