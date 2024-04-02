О нас

Макгрегор стал самым тестируемым на допинг бойцом UFC с начала года

Макгрегор стал самым тестируемым на допинг бойцом UFC с начала года
Индивидуальные
2 апреля 2024 г. 16:50
Макгрегор стал самым тестируемым на допинг бойцом UFC с начала года

Конор Макгрегор стал самым тестируемым на допинг среди бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Как сообщает Report со ссылкой на Bloody Elbow, с начала 2024 года Макгрегор пять раз сдал допинг-тест.

Следом идут Шон Стрикленд и Майра Буэно Силва, которые сдали по три теста на каждого.

35-летний Макгрегор становился чемпионом UFC в двух весовых категориях.

Абсолютный бойцовский чемпионат - международная спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе, США, и проводящая бои по смешанным единоборствам по всему миру.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Conor McGregor - most tested UFC fighter so far this year despite no confirmed fight
Версия на азербайджанском языке Konor Makqreqor bu il ən çox dopinq sınağından keçən UFC döyüşçüsüdür

Экслюзивные новости

Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
29 марта 2024 г. 17:22
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
29 марта 2024 г. 14:07
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
28 марта 2024 г. 16:00
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
27 марта 2024 г. 15:28
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
27 марта 2024 г. 13:09
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
25 марта 2024 г. 15:08
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
25 марта 2024 г. 13:00
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
20 марта 2024 г. 10:35
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
19 марта 2024 г. 15:10
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
19 марта 2024 г. 13:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi