​Макгрегор проведет бой с Серроне 18 января в Лас-Вегасе

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор проведет поединок против американца Дональда Серроне 18 января 2020 года на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Как передает Report, об этом сообщил президент UFC Дана Уайт, слова которого приводит ESPN.

"Конор подписал контракт, Серроне готов", - сказал Уайт.

Макгрегору 31 год, он является одним из самых популярных бойцов UFC. Спортсмен провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).

Серроне принял участие в 50 поединках, выиграл в 36 боях (10 нокаутом), уступил 13 раз, еще один бой был признан несостоявшимся. В последнем бою 14 сентября 36-летний американец уступил техническим нокаутом своему соотечественнику Джастину Гэтжи.