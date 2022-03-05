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Макгрегор предложил выкупить "Челси" за 1,5 млрд фунтов стерлингов

Макгрегор предложил выкупить "Челси" за 1,5 млрд фунтов стерлингов Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил о готовности выплатить 1,5 млрд фунтов стерлингов за покупку лондонского футбольного клуба "Челси".
Индивидуальные
5 марта 2022 г. 13:43
Макгрегор предложил выкупить Челси за 1,5 млрд фунтов стерлингов

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил о готовности выплатить 1,5 млрд фунтов стерлингов за покупку лондонского футбольного клуба "Челси".

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Я выдвигаю свое предложение в размере 1,5 млрд фунтов стерлингов", - написал Макгрегор в Twitter.

2 марта российский бизнесмен Роман Абрамович объявил о том, что решил продать "Челси". До этого, 26 февраля он передал управление футбольным клубом попечителям благотворительного фонда команды.

Абрамович, купивший "Челси" в 2003 году, инвестировал в клуб миллионы долларов. За весь период при Абрамовиче "Челси" выиграл чемпионат Англии (5 раз), Кубок Англии (5), Кубок Английской лиги (3), Суперкубок Англии (2), Лигу чемпионов УЕФА (2), Лигу Европы УЕФА (2), Суперкубок УЕФА (1), клубный ЧМ (1).

33-летний Макгрегор - бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе.

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