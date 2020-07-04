Макгрегор посвятил Абдулманапу Нурмагомедову пост в Twitter

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор посвятил российскому тренеру Абдулманапу Нурмагомедову пост в Twitter.

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор посвятил российскому тренеру Абдулманапу Нурмагомедову пост в Twitter.



Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.



"Потеря отца, тренера и преданного сторонника спорта. Соболезную, покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов", — написал ирландец.



57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля. Специалист был госпитализирован в апреле, тогда ему диагностировали коронавирус. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного заболевания.



Тренер Макгрегора Джон Кавана назвал Нурмагомедова "гением единоборств" и источником вдохновения для молодых бойцов. "Грустно, что трагедия настигла Абдулманапа в расцвете тренерской карьеры", — заявил специалист.



Также на смерть Нурмагомедова-старшего отреагировал глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт. "RIP, мистер Нурмагомедов", — написал он под фотографией, на которой изображены Абдулманап и Хабиб.

