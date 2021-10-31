Макгрегор объявил о возвращении после травмы

Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландский боец Конор Макгрегор вернется в профессиональный спорт после травмы.

Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландский боец Конор Макгрегор вернется в профессиональный спорт после травмы.

Как передает Report, об этом он сообщил в социальной сети Instagram.

"В первый раз после восстановления от перелома ноги я встал на тренировочный ковер, - написал Макгрегор. - Спасибо всем моим врачам и моей команде за то, что так скоро после операции я оказался в строю. Приготовьтесь к великому возвращению в истории спорта", - написал боец.

Напомним, что последний поединок в UFC Макгрегор провел против американца Дастина Порье в Лас-Вегасе 11 июля. Во время боя ирландец получил перелом ноги в первом раунде и не смог продолжить поединок, Порье была присуждена победа техническим нокаутом.