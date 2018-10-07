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    Макгрегор хочет провести реванш с Нурмагомедовым

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор намерен провести реванш с обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Макгрегор написал в своем Twitter.

    Бой Макгрегора и Нурмагомедова состоялся в воскресенье и был главным событием турнира UFC 229 в Лас-Вегасе. Российский боец победил соперника удушающим приемом в четвертом раунде. Нурмагомедов провел первую защиту титула чемпиона в легком весе, Макгрегор вышел в октагон впервые с ноября 2016 года.

    "Отличный удар, жду реванша", - написал Макгрегор.

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