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    ​Майкл Фелпс стал 22-кратным олимпийским чемпионом

    Три из 22 золотых медалей Игр он завоевал в Рио-де-Жанейро

    Баку. 12 Августа. REPORT.AZ/ Американец Майкл Фелпс завоевал золото летней Олимпиады 2016 года в заплыве на 200 м в комплексном плавании.

    Как передает Report, таким образом, спортсмен из США стал 22-кратным олимпийским чемпионом.

    Три из 22 золотых медалей Игр он завоевал в Рио-де-Жанейро.

    Первые олимпийские награды высшего достоинства он заработал в Играх-2004 в Афинах. Всего в его активе 26 олимпийских медалей (22 золотые, по 2 серебряные и бронзовые). Он - абсолютный рекордсмен как по общему числу медалей Игр, так и по числу золотых наград.

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