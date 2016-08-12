​Майкл Фелпс стал 22-кратным олимпийским чемпионом

Баку. 12 Августа. REPORT.AZ/ Американец Майкл Фелпс завоевал золото летней Олимпиады 2016 года в заплыве на 200 м в комплексном плавании.

Как передает Report, таким образом, спортсмен из США стал 22-кратным олимпийским чемпионом.

Три из 22 золотых медалей Игр он завоевал в Рио-де-Жанейро.

Первые олимпийские награды высшего достоинства он заработал в Играх-2004 в Афинах. Всего в его активе 26 олимпийских медалей (22 золотые, по 2 серебряные и бронзовые). Он - абсолютный рекордсмен как по общему числу медалей Игр, так и по числу золотых наград.