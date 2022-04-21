Майк Тайсон до крови избил пассажира в самолете

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон избил мужчину в самолете.

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон избил мужчину в самолете.

Как передает Report, об этом сообщает TMZ Sports.

Инцидент произошел в среду вечером, когда Тайсон должен был вылететь из международного аэропорта Сан-Франциско во Флориду.

По данным свидетеля сначала Тайсон спокойно относился к пострадавшему. Потом мужчина, который сидел за бывшим боксером, пытался вступить в диалог с ним. Он всячески пытался достать Тайсона, на то тот ему сделал замечание. После того, как слова боксера не возымели действия на мужчину, Тайсон решил ударить его несколько раз по лицу. После этого он покинул борт самолета.

Потерпевшему оказали медицинскую помощь. Он уже обратился в полицию. Сообщается, что потерпевший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.