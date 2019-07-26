Маир Мамедов: Успех Мамедьярова большая победа Азербайджана

В столице Латвии завершился второй этап Гран-при. Всего в серии четыре этапа. Двое лучших гроссмейстеров получат путевки в турнир претендентов. Соревнования проходят по олимпийской системе (на вылет), начиная с 1/8 финала. В Риге в решающем матче сошлись представитель Азербайджана Шахрияр Мамедьяров и француз Максим Вашье-Лаграв. Победителя выявил только Армагеддон. Удачливее оказался Мамедьяров, который теперь сохраняет прекрасные шансы на выход в кандидатский форум.

После победы Мамедьярова корреспондент "Cпорт Экспресс" созвонился с вице-президентом Азербайджанской (АШФ) и Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Маиром Мамедовым. Он один из самых активных шахматных деятелей в стране, участвовал в организации множества крупных турниров. Каждый успех или неудачу азербайджанских гроссмейстеров Мамедов переживает, как свои собственные. Report представляет читателям данное интервью.

– Вот это финал!

– Да, я уже думал, что от переживаний у меня сердце вылетит из груди. Такой драматичной концовки никто не ожидал. Особенно после того, как Шахрияр выиграл первую классическую партию. Вашье было необходимо взять реванш "на заказ", права на ошибку у него не было. Но он сумел заставить Шаха действовать от обороны, а этого наш парень делать не любит – он атакующий боец. И Мамедьяров дрогнул. Стало понятно, что впереди лотерея – тай-брейк.

– Да, но когда завершились вничью партии по 25 минут, потом по 10, то Шахрияр нанес, казалось, решающий удар, выиграл с контролем по пять минут черными!

– В том-то и дело, что в блице почти не важно, какой у тебя цвет. Это совсем другая игра – пенальти, буллиты! И нет ничего удивительного, что Вашье отбился во второй раз!

– Армагеддон – очень острая штучка.

– Да, французу нужна была только победа (в "Армагеддоне" ничья в пользу черных, поэтому белым необходимо только выигрывать. – Прим. "СЭ"). И Шах оказался удачливее. В итоге он не только отзащищался, но и поставил жирную точку, одолев соперника. Только тогда я понял, что могу дышать, когда уже был зафиксирован результат.

– Азербайджан славится не только личными успехами Мамедьярова и Раджабова. Очень здорово действует команда. Трехкратные чемпионы Европы – это не шутка. Однако в последнее время не очень удачно действует "хвост". Найдич, Мамедов и Сафарли не так здорово выступают в своих турнирах. В чем причина на ваш взгляд?

– Это большая гордость, что наша республика три раза брала золото при такой бешеной конкуренции. Поверьте, это дорогого стоит. И у нас действительно есть определенные проблемы. Но, думаю, хорошо, что они образовались именно сейчас. Есть еще достаточно времени, чтобы сделать выводы и побороться за медали на Олимпиаде в Ханты-Мансийске-2020. Лично я мечтаю и верю, что когда-нибудь мы сможет подняться на высшую ступень пьедестала.

– Как стимулировать молодежь?

– Правильной организацией шахматной жизни в стране и количеством соревнований. Благо, что в Азербайджане проводится очень много турниров. У нас большие традиции, а шахматы поддерживают на самом высоком уровне. За нашим видом спорта лично следит президент Ильхам Алиев.

– Вы верите, что когда-нибудь азербайджанец станет чемпионом мира?

– Почему нет? На последнем турнире претендентов Мамедьярову не хватило совсем чуть-чуть, чтобы выйти на матч. Просто тогда слишком мощно выглядел Фабиано Каруана. А так, если бы Шах попал в Лондон, то неизвестно, как бы Магнус Карлсен подошел к этому бою. Матч – особенное дело. Недаром Карлсен сыграл два последних поединка (классическую его часть) вничью с Карякиным и тем же Каруаной. Будем бороться.