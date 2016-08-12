Маир Мамедов: Если армянские шахматисты передумают, то милости просим

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Организаторы Всемирной олимпиады по шахматам создали все условия участникам и болельщикам для комфорта в Баку.

Как сообщает Report, об этом в интервью российскому изданию "Спорт-Экспресс" заявил директор Всемирной олимпиады по шахматам Маир Мамедов.

"Надеюсь, что все продумано до мелочей. Мы не первый день на этой работе. Изучали опыт коллег, при этом старались все улучшить", - заявил М.Мамедов.

По его словам, Азербайджан всегда отличался своим гостеприимством, и организаторы создали все условия участникам, тренерам, болельщикам и журналистам для комфорта в Баку.

Говоря о фаворитах будущей олимпиады в Баку М.Мамедов указал, что "тут не надо ходить к гадалке", назвав в качестве таковой российскую команду.

"Несмотря на то, что сборная России не выигрывала золота с 2002 года, каждый раз команда - главный претендент на высшую награду. Да и по среднему рейтингу Россия идет на первом месте", - сказал он.

М.Мамедов назвал назначение президента Российской шахматной федерации капитаном российской команды "оригинальным решением".

"Тем более что Филатов в мире известен как очень успешный бизнесмен, а его институтское образование - шахматный тренер. Посмотрим, сможет ли он добиться успеха", - добавил директор.

В качестве сильной команды он также назвал действующих олимпийских чемпионов - китайцев.

"Многие ставят на США, в составе которых сразу три гроссмейстера из первой десятки мирового рейтинга: Каруана, Накамура, Со. Очень хороши французы, украинцы, индийцы, венгры", - добавил он.

Комментируя вопрос об отказе сборной Армении приехать на олимпиаду в Баку, М.Мамедов выразил сожаление по поводу такого решения.

"В прошлом году на Кубке мира армянские гроссмейстеры прилетели в полном составе. Мы обеспечили им отличные условия. Левон Аронян, их бессменный лидер, во всех СМИ подчеркивал, что все было очень комфортно и безопасно", - указал директор олимпиады.

По его словам, спорт не должен касаться политики. "Если армянские шахматисты передумают, то милости просим", - отметил М.Мамедов.

Отметим, что Всемирная олимпиада по шахматам откроется 1 сентября в Баку.