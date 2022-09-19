Махир Мамедов встретился с шахматистками-медалистками чемпионата Европы

В федерации шахмат Азербайджана (ФША) состоялась встреча с членами женской сборной Азербайджана по шахматам.

В федерации шахмат Азербайджана (ФША) состоялась встреча с членами женской сборной Азербайджана по шахматам.

Как сообщили Report в Федерации, на встрече президент ФША, вице-президент ФИДЕ Махир Мамедов рассказал об итогах Всемирной шахматной олимпиады в Индии и индивидуального чемпионата Европы в Чехии.

Он отметил, что шахматистки упорно боролись на Олимпиаде: "До последнего тура был шанс на чемпионство. Исключение нашей сборной из числа призеров было несправедливым результатом. Но наши шахматисты показали, что готовы в будущем радовать нас крупными победами. Медали, завоеванные на индивидуальном чемпионате Европы в Чехии, расцениваю как результат высокого мастерства и напряженного труда наших шахматисток. Гюнай Мамедзаде была очень близка к чемпионству, но в итоге завоевала серебряную медаль. Ульвия Фаталиева вернулась на родину с бронзовой медалью. Эти результаты позволяют с большой надеждой смотреть в будущее. Чувствуется, что наша сборная на пороге большой победы. Наше государство всегда уделяет шахматистам должное внимание. Как федерация мы и в дальнейшем постараемся создавать необходимые условия для наших шахматисток. В то же время будут обеспечены ваше участие в важных турнирах и подготовка с тренерским составом".

Первый вице-президент ФША Фаиг Гасанов оценил успех шахматисток как результат хорошей подготовки, проводимой на учебно-тренировочных сборах: "На Олимпиаде наши девушки достойно сражались против амбициозных команд. До сих пор наша женская сборная никогда не проходила такого уровня подготовки. Успехи – результат хорошей подготовленности. Верю, что на следующей Олимпиаде наша женская сборная войдет в тройку лучших".

Капитаном женской сборной Азербайджана Ниджат Мамедов выразил разочарование по поводу того, что они не смогли выиграть медаль на Олимпиаде: "К сожалению, в Индии нам не удалось выиграть медалей. Мы были разочарованы тем, что остались без медалей. На мой взгляд, каждый шахматист в сборной должен продолжать работать над собой"

Бронзовая медалистка чемпионата Европы Ульвия Фаталиева поблагодарила руководство федерации за созданные условия: "В преддверии престижных соревнований мы прошли хорошую подготовку. Чувствуется, что в нашу команду верят. Это дает нам дополнительную силу. Выражаю благодарность руководству федерации, тренерскому составу за поддержку".

Серебряный призер континентального чемпионата Гюнай Мамедзаде рассказала о своем желании в будущем работать с более сильным тренерским составом: "Если мы хотим развиваться как сборная, тренировки должны продолжаться. В будущем мы хотели бы работать с более сильным тренерским коллективом".