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Махир Мамедов: В следующем году будет запущена программа поддержки шахматистов

Махир Мамедов: В следующем году будет запущена программа поддержки шахматистов
Индивидуальные
16 декабря 2024 г. 12:07
Махир Мамедов: В следующем году будет запущена программа поддержки шахматистов

Президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов объявил о запуске в следующем году программы стипендий и поддержки, которой смогут воспользоваться все шахматисты.

Как сообщает Report, об этом он сказал на мероприятии, посвященном итогам года.

Он также отметил, что федерация планирует утвердить и разместить на сайте правила этического поведения шахматистов.

Глава федерации назвал 2024 год успешным для азербайджанских шахмат. "Этот год был насыщен спортивными событиями. Особенно хочу отметить победу Ульвии Фаталиевой на чемпионате Европы - это уникальное достижение в истории Азербайджана. Также заслуживает внимания успех Аян Аллахвердиевой", - сказал Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке Mahir Məmmədov: "Növbəti ildən şahmatçılar üçün təqaüd və dəstək proqramı nəzərdə tutmuşuq"

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