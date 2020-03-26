Махир Мамедов: Теймур Раджабов немного поторопился

Вице-президент Федерации шахмат Азербайджана и Международной шахматной федерации (FIDE) Махир Мамедов прокомментировал решение об отмене Турнира претендентов.

В заявлении Report он отметил, что ждал такого решения: "События развивались как в сценариях некоторых голливудских фильмов. Естественно, после вчерашнего выступления президента Российской Федерации Владимира Путина и приостановки правительством всех авиарейсов, руководство FIDE решило отложить вторую часть турнира на неопределенный срок".

Что касается возмещения нанесенного Теймуру Раджабову морального ущерба, М.Мамедов сказал, что шахматист вправе поднять вопрос в юридической плоскости: "Можно привлечь юристов, Федерацию шахмат Азербайджана, можно решить вопрос и самостоятельно. Однако, хотелось бы напомнить, что в Турнире претендентов победила не федерация, а Теймур Раджабов. Поэтому, в данном вопросе вести борьбу нужно при его непосредственном участии. В случае неучастия Раджабова, говорить о борьбе и каких-либо других шагах было бы неуместно".

На вопрос "Теймур Раджабов открыто заявил, что отказался от соревнований именно из-за коронавируса. Что касается FIDE, в официальном заявлении структуры отмечалось, что шахматист отказался от участия по собственным причинам. С чем Вы связываете такие разные заявления?", М.Мамедов ответил: "Я не голосовал за решение FIDE. Это знают все в структуре. О своем решении Теймур сказал до объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса. Механизм принятия решения длился с 4-го по 6-ое марта. В то время в России не были введены запреты, проводились соревнования. Вам известно, что даже после объявления пандемии коронавируса 11-13 марта матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов УЕФА состоялись. Проходили национальные чемпионаты отдельных стран. Тогда мы говорили, что Теймур немного поторопился. Это показало и развитие процессов. А сейчас для него возникла перспектива. Однако, хочу повториться, если он пожелает".