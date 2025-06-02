О нас

Махир Мамедов переизбран президентом Федерации шахмат Азербайджана

Махир Мамедов переизбран президентом Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов вновь избран президентом Федерации шахмат Азербайджана.
Индивидуальные
2 июня 2025 г. 11:41
Махир Мамедов переизбран президентом Федерации шахмат Азербайджана

Махир Мамедов вновь избран президентом Федерации шахмат Азербайджана.

Как сообщает Report, соответствующее решение принято на отчетно-выборной конференции федерации.

В рамках мероприятия были заслушаны отчеты о деятельности федерации за последние три года, обсуждены текущие задачи и утвержден новый состав Исполнительного комитета.

Первым вице-президентом федерации стал Фаик Гасанов, Ягуб Гусейнов и Бахтияр Мамедов - вице-президентами.

Президент и вице-президенты федерации шахмат Азербайджана также утверждены в качестве членов Исполнительного комитета.

Фото: Мирджавид Эминоглу

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоMahir Mammadov re-elected President of Azerbaijan Chess Federation
Версия на азербайджанском языке ФотоMahir Məmmədov yenidən Azərbaycan Şahmat Federasiyasının prezidenti seçilib

Самое читаемое

В Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
ФотоВ Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
26 мая 2025 г. 21:47
Президенту Бразилии диагностировали лабиринтит
Президенту Бразилии диагностировали лабиринтит
27 мая 2025 г. 06:37
В Южной Корее нашли тела четырех человек, находившихся в самолете при крушении
В Южной Корее нашли тела четырех человек, находившихся в самолете при крушении
29 мая 2025 г. 14:03
Минобороны Азербайджана сообщило об очередной дезинформации со стороны Армении
Минобороны Азербайджана сообщило об очередной дезинформации со стороны Армении
30 мая 2025 г. 12:38
Мерц: США, ФРГ, Британия, Франция сняли ограничения на дальнобойное оружие для Украины
Мерц: США, ФРГ, Британия, Франция сняли ограничения на дальнобойное оружие для Украины
26 мая 2025 г. 16:11
Возвращающаяся в родное село жительница Кянгярли поблагодарила главу государства
Возвращающаяся в родное село жительница Кянгярли поблагодарила главу государства
27 мая 2025 г. 06:50
Владимир Путин поздравил президента Азербайджана
Владимир Путин поздравил президента Азербайджана
27 мая 2025 г. 12:21
В Приангарье после нападения с ножом погибли пятеро подростков
В Приангарье после нападения с ножом погибли пятеро подростков
28 мая 2025 г. 07:06
У берегов Канарских островов перевернулась лодка со 180 мигрантами
У берегов Канарских островов перевернулась лодка со 180 мигрантами
28 мая 2025 г. 15:05
Байрамов рассказал госминистру Катара о мирном процессе между Баку и Ереваном
ФотоБайрамов рассказал госминистру Катара о мирном процессе между Баку и Ереваном
29 мая 2025 г. 14:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi