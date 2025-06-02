Махир Мамедов переизбран президентом Федерации шахмат Азербайджана

Махир Мамедов вновь избран президентом Федерации шахмат Азербайджана.

Махир Мамедов вновь избран президентом Федерации шахмат Азербайджана.

Как сообщает Report, соответствующее решение принято на отчетно-выборной конференции федерации.

В рамках мероприятия были заслушаны отчеты о деятельности федерации за последние три года, обсуждены текущие задачи и утвержден новый состав Исполнительного комитета.

Первым вице-президентом федерации стал Фаик Гасанов, Ягуб Гусейнов и Бахтияр Мамедов - вице-президентами.

Президент и вице-президенты федерации шахмат Азербайджана также утверждены в качестве членов Исполнительного комитета.

Фото: Мирджавид Эминоглу