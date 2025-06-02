Махир Мамедов переизбран президентом Федерации шахмат Азербайджана

Махир Мамедов вновь избран президентом Федерации шахмат Азербайджана.
Как сообщает Report, соответствующее решение принято на отчетно-выборной конференции федерации.
В рамках мероприятия были заслушаны отчеты о деятельности федерации за последние три года, обсуждены текущие задачи и утвержден новый состав Исполнительного комитета.
Первым вице-президентом федерации стал Фаик Гасанов, Ягуб Гусейнов и Бахтияр Мамедов - вице-президентами.
Президент и вице-президенты федерации шахмат Азербайджана также утверждены в качестве членов Исполнительного комитета.
Фото: Мирджавид Эминоглу