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    Махир Мамедов: Нет никаких причин, чтобы армянские шахматисты не участвовали в олимпиаде в Баку

    Мероприятия будут проводиться на первосортных площадках и в первосортных отелях

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Интервью агентству Report вице-президента Федерации шахмат Азербайджана, члена Исполнительного комитета АФФА и гендиректора компании SOCAR Energy Georgia Махира Мамедова: 

    - Что послужило изменению времени проведения в Баку Всемирной шахматной олимпиады?

    - 17-30 сентября в Азербайджане могут пройти другие важные мероприятия. Мы на всякий случай поменяли время олимпиады на 1-14 сентября.

    - Речь идет о 15 сентября - Дне знаний, или ожидается другое мероприятие? 

    - В Азербайджане могут быть и другие мероприятия. У нас есть информация о том, что планируются другие мероприятия, не хочу уточнять. Поэтому мы устранили все вероятности. С другой стороны, мы постарались, чтобы до начала учебного года олимпиада была начата и завершена. Школьный сезон создает проблемы. 

    - Уточнилось ли участие армянской сборной на олимпиаде?

    - У нас нет никакой информации о том, будет ли армянская сборная участвовать в олимпиаде, однако нет никаких причин, чтобы армянские шахматисты не участвовали в олимпиаде в Баку.

    - Чем будет отличаться эта олимпиада от прежних?

    - Она будет отличаться тем, что пройдет в самой красивой части города, в самых красивых отелях и на самых красивых площадках. Будет проводиться на первосортных площадках и в первосортных отелях. Требуются арены для церемоний открытия и закрытия, конгресса Международной шахматной федерации.

    - Определились ли вы с данными помещениями?

    - Да определились. Соревнования пройдут в Бакинском кристальном зале, а конгресс - в отеле Fairmont. Помещения для церемоний открытия и закрытия также скоро будут уточнены.

    - Что вы ожидаете от исполнительного комитета АФФА, который будет избран на новый срок?

    - Развития азербайджанского футбола, правильно выбранного руководства.

    - Устраивает ли Вас деятельность исполнительного комитета за прошедший период?

    - Я отношусь к каждому решению с уважением. К сожалению, скончался Алекбер Мамедов, на его место назначили другого человека. Я уважаю всех членов комитета, и не знаю, изберут ли меня на новый срок, будет ли выдвинута моя кандидатура? Об этом я узнаю за 2-3 дня до конференции.

    - Входит ли в повестку дня вопрос продления срока договора генспонсорства Федерации футбола Грузии?

    - Пока этот вопрос не входит в нашу повестку дня. Мы думаем, что футбол в Грузии может развиваться и при помощи государства. 

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