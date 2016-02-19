Махир Мамедов: Нет никаких причин, чтобы армянские шахматисты не участвовали в олимпиаде в Баку

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Интервью агентству Report вице-президента Федерации шахмат Азербайджана, члена Исполнительного комитета АФФА и гендиректора компании SOCAR Energy Georgia Махира Мамедова:

- Что послужило изменению времени проведения в Баку Всемирной шахматной олимпиады?

- 17-30 сентября в Азербайджане могут пройти другие важные мероприятия. Мы на всякий случай поменяли время олимпиады на 1-14 сентября.

- Речь идет о 15 сентября - Дне знаний, или ожидается другое мероприятие?

- В Азербайджане могут быть и другие мероприятия. У нас есть информация о том, что планируются другие мероприятия, не хочу уточнять. Поэтому мы устранили все вероятности. С другой стороны, мы постарались, чтобы до начала учебного года олимпиада была начата и завершена. Школьный сезон создает проблемы.

- Уточнилось ли участие армянской сборной на олимпиаде?

- У нас нет никакой информации о том, будет ли армянская сборная участвовать в олимпиаде, однако нет никаких причин, чтобы армянские шахматисты не участвовали в олимпиаде в Баку.

- Чем будет отличаться эта олимпиада от прежних?

- Она будет отличаться тем, что пройдет в самой красивой части города, в самых красивых отелях и на самых красивых площадках. Будет проводиться на первосортных площадках и в первосортных отелях. Требуются арены для церемоний открытия и закрытия, конгресса Международной шахматной федерации.

- Определились ли вы с данными помещениями?

- Да определились. Соревнования пройдут в Бакинском кристальном зале, а конгресс - в отеле Fairmont. Помещения для церемоний открытия и закрытия также скоро будут уточнены.

- Что вы ожидаете от исполнительного комитета АФФА, который будет избран на новый срок?

- Развития азербайджанского футбола, правильно выбранного руководства.

- Устраивает ли Вас деятельность исполнительного комитета за прошедший период?

- Я отношусь к каждому решению с уважением. К сожалению, скончался Алекбер Мамедов, на его место назначили другого человека. Я уважаю всех членов комитета, и не знаю, изберут ли меня на новый срок, будет ли выдвинута моя кандидатура? Об этом я узнаю за 2-3 дня до конференции.

- Входит ли в повестку дня вопрос продления срока договора генспонсорства Федерации футбола Грузии?

- Пока этот вопрос не входит в нашу повестку дня. Мы думаем, что футбол в Грузии может развиваться и при помощи государства.