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    Махир Амирасланов: Мои соперники были сложными спортсменами

    Мое выступление на чемпионате мира зависит от решения тренеров

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ "Соревнования были тяжелыми. Мои соперники также были сложными".

    Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил завоевавший на IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" золотую медаль в весовой категории 57 кг азербайджанский спортсмен по вольной борьбе Махир Амирасланов.

    По его словам, финальная встреча была очень тяжелой: "Я благодарю, каждого, кто нас поддержал. Слава Богу я победил. За это признателен своему тренеру Аскерхану Новрузову".

    М.Амирасланов отметил, что его выступление на чемпионате мира зависит от решения тренеров.

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