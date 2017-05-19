Махир Амирасланов: Мои соперники были сложными спортсменами

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ "Соревнования были тяжелыми. Мои соперники также были сложными".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил завоевавший на IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" золотую медаль в весовой категории 57 кг азербайджанский спортсмен по вольной борьбе Махир Амирасланов.

По его словам, финальная встреча была очень тяжелой: "Я благодарю, каждого, кто нас поддержал. Слава Богу я победил. За это признателен своему тренеру Аскерхану Новрузову".

М.Амирасланов отметил, что его выступление на чемпионате мира зависит от решения тренеров.