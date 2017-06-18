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    Магнуссен: Этап в Баку будет веселым

    В прошлом году мне понравилась эта трасс© f1report.ru

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Кевин Магнуссен говорил о гран-при Азербайджана, передает Report со ссылкой на f1report.ru.

    “Этап в Баку будет веселым – говорит Кевин. – На прямых мы немного потеряем скорость, но в поворотах мы будем ехать быстрее. В прошлом году мы впервые приехали в Баку, и мне понравилась эта трасса, ведь на ней есть места для обгонов, а это здорово.

    Трасса в Азербайджане – это микс Монте-Карло и Монцы. Я с огромным нетерпением жду предстоящего гоночного уик-энда”.

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