Магнуссен: Этап в Баку будет веселым

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Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Кевин Магнуссен говорил о гран-при Азербайджана, передает Report со ссылкой на f1report.ru.

“Этап в Баку будет веселым – говорит Кевин. – На прямых мы немного потеряем скорость, но в поворотах мы будем ехать быстрее. В прошлом году мы впервые приехали в Баку, и мне понравилась эта трасса, ведь на ней есть места для обгонов, а это здорово.

Трасса в Азербайджане – это микс Монте-Карло и Монцы. Я с огромным нетерпением жду предстоящего гоночного уик-энда”.