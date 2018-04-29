Магнус Карлсен стал трехратным победителем супертурнира Shamkir Chess по шахматам

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Завершился шахматный супертурнир Shamkir Chess 2018, посвященный памяти покойного гроссмейстра Вугара Гашимова.

Как передает Report, центральная встреча 9-го тура состоялась между чемпионом мира, норвежцем Магнусем Карлсенем и китайцем Динем Лиженэм.

Встерча завершилась ничьей на 28-ом ходе. Таким образом, набравший 6 очков после 9-ти туров Карлсен, стал трехкратным победителем ShamkirChess. Китайский гроссмейстр занял второе место с 5,5 очками.

Остальные три встречи завершились с тем же результатом.

Представители Азербайджана, потерявшие шансы на победу, Рауф Мамедов и Шахрияр Маммедьяров играли между собой. На 27-ом ходу стороны согласились на ничью. Теймур Раджабов играл с чешским аутсайдером Давид Наварой и поделил с ним очки после 23-го хода.

Еще один «мир» был заключен между поляком Радославом Войтащеком и голландцем Анишом Гири. Они согласились на ничью после 32-го хода.

Наконец, в самой продолжительной партии встречались россиянин Сергей Карякин и болгарин Веселин Топалов. Партия, длившаяся 5 часов и 12 минут, закончилась в пользу Карякина. Таким образом Карякин занял 3-е место с 5-ю очками.

Shamkir Chess 2018, 9-ый тур, 28 апреля

Магнус Карлсен (Норвегия) – Дин Лижэнь (Китай) – 0,5:0,5

Сергей Карякин (Россия) – Веселин Топалов (Болгария) – 1:0

Радослав Войтащек (Польша) – Аниш Гири (Нидерланды) – 0,5:0,5

Рауф Мамедов (Азербайджан) – Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 0,5:0,5

Давид Навара (Чехия) – Теймур Раджабов (Азербайджан) – 0,5:0,5

Турнирная таблица: 1. Магнус Карлсен – 6 очков, 2. Дин Лижэнь – 5,5 очков, 3. Сергей Карякин – 5 очков, 4-7. Шахрияр Мамедьяров, Аниш Гири, Теймур Раджабов, Радослав Войтащек – по 4,5 очка, 8-9. Рауф Мамедов, Веселин Топалов – по 4 очка, 10. Давид Навара – 2,5 очка.