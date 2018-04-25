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    Магнус Карлсен стал победителем футбольного турнира в Шамкире

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В выходной день супертурнира ShamkirChess 2018, посвященного памяти Вугара Гашимова, состоялся футбольный турнир между его участниками и организаторами. 

    Как сообщили Report в пресс-службе турнира, в соревновании, которое прошло в Олимпийском комплексе Шамкира, выступали четыре команды. Помимо сборных, составленных из азербайджанских и иностранных шахматистов, в соревновании также сыграл коллектив, составленный из организаторов ShamkirChess.

    В финальном матче команда, составленная из азербайджанских шахматистов, встретилась со сборной Мировых звезд, куда вошли иностранные гроссмейстеры. Игра, запомнившаяся многими яркими моментами, завершилась со счетом 2:1 в пользу Мировых звезд. Примечательно, что в ее составе все голы провел Магнус Карлсен. Норвежец, забивший 6 голов за турнир, стал его лучшим бомбардиром.

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