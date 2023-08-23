О нас

Магнус Карлсен отравился на Кубке мира в Баку

Магнус Карлсен отравился на Кубке мира в Баку 16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен рассказал, что отравился после полуфинального матча Кубка мира в Баку против азербайджанца Ниджата Абасова.
Индивидуальные
23 августа 2023 г. 00:10
Магнус Карлсен отравился на Кубке мира в Баку

16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен рассказал, что отравился после полуфинального матча Кубка мира в Баку против Ниджата Абасова.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Международной шахматной федерации (FIDE), норвежский гроссмейстер вчера сыграл вничью с 18-летним индийцем Рамешбабу Прагнанандхой в первой партии финала Кубка мира, проходящего в столице Азербайджана. Вторая партия пройдет 23 августа.

"В обычной ситуации у меня, вероятно, было бы небольшое преимущество, потому что я бы отдохнул один день, в то время как ему [Рамешбабу] вчера пришлось играть тяжелый тай-брейк. Но последние пару дней я был в довольно плохом состоянии. У меня было пищевое отравление после игры с Абасовым. Не мог есть последние два дня. Поэтому я также был очень спокоен - у меня не было сил, чтобы нервничать", - приводит слова Карлсена пресс-служба FIDE.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ВидеоDünya çempionu Maqnus Karlsen Bakıda zəhərlənib

Самое читаемое

CNN: СБУ взяла на себя ответственность за атаки против РФ с помощью морских беспилотников
CNN: СБУ взяла на себя ответственность за атаки против РФ с помощью морских беспилотников
16 августа 2023 г. 10:18
МВД: Беларусь может попытаться дестабилизировать ситуацию в Польше
МВД: Беларусь может попытаться дестабилизировать ситуацию в Польше
16 августа 2023 г. 16:24
Зеленский провел селекторное совещании по ситуации на фронте
Зеленский провел селекторное совещании по ситуации на фронте
17 августа 2023 г. 13:14
Турецкий политолог: Армения предвидела свое поражение на заседании Совбеза ООН
Турецкий политолог: Армения предвидела свое поражение на заседании Совбеза ООН
18 августа 2023 г. 15:30
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
21 августа 2023 г. 14:07
Тяжелое ДТП в Казахстане, погибли девять человек
ВидеоТяжелое ДТП в Казахстане, погибли девять человек
19 августа 2023 г. 08:14
Глав дипмиссий Дании и Нидерландов вызвали в МИД Турции
Глав дипмиссий Дании и Нидерландов вызвали в МИД Турции
21 августа 2023 г. 19:05
Азербайджан возобновил поставки аккумуляторов в две страны
Азербайджан возобновил поставки аккумуляторов в две страны
22 августа 2023 г. 12:35
Консульский отдел посольства России в Молдове возобновит работу 17 августа
Консульский отдел посольства России в Молдове возобновит работу 17 августа
16 августа 2023 г. 13:10
Страны Европы предупредили об усилении жары
Страны Европы предупредили об усилении жары
16 августа 2023 г. 22:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi