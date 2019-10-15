Магнус Карлсен близок к рекорду по количеству партий подряд без поражений

Действующий чемпион мира норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен может стать обладателем рекорда по продолжительности беспроигрышной серии в классических шахматах.

Как сообщает Report, в пятом туре соревнований на острове Мэн он победил Сурью Шехара Гангули из Индии. Таким образом, Магнус не проигрывает уже на протяжении 95 партий.

Обладателем рекорда является китаец Дин Лижэнь — 100 партий подряд без поражений. Серия продлилась с 10 августа 2017 года по 10 ноября 2018 года. В 101-й партии Лижэнь проиграл французу Максиму Вашье-Лаграву на турнире в Шэньчжоу.

Отметим, что на соревнованиях на острове Мэн участники проведут 11 туров по швейцарской системе. Победитель завоюет право принять участие в турнире претендентов.