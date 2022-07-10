Мадат Гулиев подарил квартиру победителю велогонки "Родная Шуша"

Президент Федерации велосипедного спорта Азербайджана (AVF) Мадат Гулиев подарил 3-комнатную квартиру в Баку члену сборной Азербайджана Эльчину Асадову, который победил в международной велогонке "Родная Шуша".

Президент Федерации велосипедного спорта Азербайджана (AVF) Мадат Гулиев подарил 3-комнатную квартиру в Баку члену сборной Азербайджана Эльчину Асадову, который победил в международной велогонке "Родная Шуша".

Как сообщает Report , ключи от квартиры были вручены на церемонии награждения.

В мероприятии также приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, заместитель министра Мариана Васильева и вице-президент AVF Роберт Эйюбов.

Сначала были награждены победители индивидуальных, а затем и командных соревнований.

Третье место заняла сборная Монголии, второе место заняла команда "Ташкент Сити", а первое место заняла команда "Сакарья".