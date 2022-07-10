Мадат Гулиев о велогонке в Шуше: На следующих соревнованиях спортсменов будет больше

"На наших следующих международных соревнованиях будет больше спортсменов".

"На следующих международных соревнованиях будет еще больше спортсменов".

Об этом сказал Report президент Федерации велосипедного спорта Азербайджана (AVF) Мадат Гулиев, говоря о международной велогонке "Родная Шуша".

По его словам, аналогичные соревнования могут быть проведены и в других районах Карабаха.

"Мы планируем проводить такие турниры на ежегодном основании. "Дорога Победы" представляет большой интерес для профессиональных велосипедистов. Высота подъема по дороге протяженностью 71 км составляет около 2 450 метров, что привлекает спортсменов", - отметил М.Гулиев.

Руководитель AVF подчеркнул, что в этот день невозможно не вспомнить великого лидера Гейдара Алиева.

"Президент Ильхам Алиев успешно продолжает политику общенационального лидера. Именно в результате этого Верховный Главнокомандующий в 2020 году вернул наши земли за 44 дня, где за короткое время была создана прекрасная инфраструктура", - добавил глава федерации.