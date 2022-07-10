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Мадат Гулиев о велогонке в Шуше: На следующих соревнованиях спортсменов будет больше

Мадат Гулиев о велогонке в Шуше: На следующих соревнованиях спортсменов будет больше "На наших следующих международных соревнованиях будет больше спортсменов".
Индивидуальные
10 июля 2022 г. 17:19
Мадат Гулиев о велогонке в Шуше: На следующих соревнованиях спортсменов будет больше

"На следующих международных соревнованиях будет еще больше спортсменов".

Об этом сказал Report президент Федерации велосипедного спорта Азербайджана (AVF) Мадат Гулиев, говоря о международной велогонке "Родная Шуша".

По его словам, аналогичные соревнования могут быть проведены и в других районах Карабаха.

"Мы планируем проводить такие турниры на ежегодном основании. "Дорога Победы" представляет большой интерес для профессиональных велосипедистов. Высота подъема по дороге протяженностью 71 км составляет около 2 450 метров, что привлекает спортсменов", - отметил М.Гулиев.

Руководитель AVF подчеркнул, что в этот день невозможно не вспомнить великого лидера Гейдара Алиева.

"Президент Ильхам Алиев успешно продолжает политику общенационального лидера. Именно в результате этого Верховный Главнокомандующий в 2020 году вернул наши земли за 44 дня, где за короткое время была создана прекрасная инфраструктура", - добавил глава федерации.

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Версия на азербайджанском языке Mədət Quliyev: "Növbəti yarışlarımızda daha çox idmançı olacaq"

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