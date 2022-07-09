Мадат Гулиев: Планируем проводить велотурнир "Дорогая Шуша" каждый год

Министр оборонной промышленности, президент Федерации велосипедного спорта Азербайджана Мадат Гулиев дал эксклюзивное интервью Report.

Министр оборонной промышленности, президент Федерации велосипедного спорта Азербайджана Мадат Гулиев дал эксклюзивное интервью Report.

- В первую очередь хотелось бы узнать ваши впечатления от международного велотурнира "Дорогая Шуша"...

- Говоря о таком престижном соревновании, нельзя не упомянуть о великом лидере. Это результат фундамента, заложенного Гейдаром Алиевым в 1993 году. Спустя 30 лет мы освободили Карабах, который потеряли в начале 1990-х годов. Мы жили мечтой и надеждой о том, что будем проводить в Шуше свадьбы, спортивные соревнования, отмечать праздники. Этот день настал. Президент Ильхам Алиев успешно продолжает политику, заложенную великим лидером. Азербайджан развивается во всех сферах. Сегодня инфраструктура каждого района на высоком уровне, проложены дороги, построены гостиницы. Именно поэтому мы можем проводить такие престижные соревнования. Азербайджан является образцовым государством с точки зрения безопасности. В то же время Азербайджан - толерантная страна.

- Второй этап велотурнира пройдет в Шуше. Это первые международные соревнования после освобождения Шуши...

- В соревновании примут участие около 160 спортсменов из 8 стран. Турнир стартует из Физулинского международного аэропорта, а до Шуши спортсмены будут добираться по Дороге Победы, построенной по инициативе главы государства.

- Рельеф не создаст трудностей для спортсменов?

- В этом и заключается вся прелесть. На дороге протяженностью 71 км есть возвышенность в 2 км 485 м. Это будет интересное соревнование для профессиональных спортсменов.

- В Азербайджане долгое время проводилось соревнование Tour d Azerbaijan. Есть ли планы относительно повторного проведения этого соревнования, или проведения определенного этапа в городе Шуша?

- Это соревнование раньше проводилось. Но большинство спортсменов и организаторов там были иностранцами. Наше сегодняшнее достижение в том, что судьи и волонтеры – азербайджанцы. Лишь главный судья приглашен из Нидерландов, так как этот конкурс проводится впервые. Вчера на встрече со мной главный судья сказал, что все организовано на высоком уровне. Мы хотим проводить это соревнование традиционно каждый год.