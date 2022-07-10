Люксембургский велогонщик Юнгельс выиграл девятый этап "Тур де Франс"

Люксембуржец Боб Юнгельс, представляющий команду Citroen, стал победителем девятого этапа престижной шоссейной велогонки "Тур де Франс".
Юнгельс преодолел дистанцию 192,9 км за 4 часа 46 минут 39 секунд. Вторым финишировал испанец Джонатан Кастровьехо из команды Ineos Grenadiers (отставание - 22 секунды), третьим - его соотечественник Карлос Верона из Movistar Team (+26). Следующий этап пройдет во вторник, велогонщики преодолеют дистанцию 148,5 км.
В общем зачете лидирует словенец Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates с результатом 33 часа 43 минуты 44 секунды, на втором месте идет датчанин Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma с отставанием 39 секунд. Тройку лидеров замыкает британец Герайнт Томас из Ineos Grenadiers, отстающий от лидера на 1 минуту 17 секунд.