"Люковые" аварии в истории "Формулы 1" - ВИДЕО

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Во время первого свободного заезда на Гран-при Азербайджана SOCAR "Формула 1" болид, управляемый пилотом британской команды Williams Джорджем Расселом, зацепился за канализационный люк на трассе и получил серьезные повреждения, что стало темой обсуждений.

Как сообщает Report, этот инцидент не первый в истории "Формулы 1". В предыдущие годы также регистрировались аналогичные "люковые" аварии. Вот лишь некоторые из них:

1990-й год. Гран-при Монреаля: Болид пилота швейцарской команды "Брюн" Хесуса Пареа неожиданно напоролся на крышку дренажной системы. Машину пилота развернуло и вынесло в кювет, из-за протечки разорвавшегося топливного бака вспыхнул пожар. Трассу заволокло дымом и гонку моментально остановили.

2005-й год. Гран-при Китая: Наехавший на люк болид Хуана Пабло Монтойя получил серьезные повреждения. Днище авто начисто разворотило. Колумбийский пилот продолжил гонку, но после 8-го круга мотор McLaren заглох.

2010-й год. Гран-при Монако: Пилот команды Williams Рубенс Баррикелло наехал на крышку открепившегося люка. Люк повредил заднюю часть болида и левое колесо. Болид Рубенса занесло и несколько раз развернуло. Тут уж не до гонок.

2016-й год. Гран-при Монако: Болид пилота команды Mercedes Нико Росберга проехал по недостаточно хорошо заркепленному люку. Инцидент мог бы привести к трагедии. Отлетевший люк задел, и это еще мягко сказано, следовавший сзади болид Дженсона Баттона из команды McLaren. К счастью, Дженсону повезло. Ведь чугунный обломок мог бы врезаться в его шлем, а не о перед болида.

2017-й год. Гран-при Малайзии: Во время свободного заезда в скоростном повороте под болидом пилота Mercedes Валтерри Боттаса не выдержала огромных нагрузок чугунная крышка люка и сломалась. Его автомобиль не пострадал, однако у следовавшего сзади болида команды Haas, управляемого Роменом Грожаном, выходит из строя заднее правое колесо.

Отметим, что сегодня проходит третий свободный заезд и классификационный тур Гран-при Азербайджана SOCAR "Формула 1". В воскресенье пройдет само соревнование.