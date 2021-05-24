Льюис Хэмилтон: Гонка в Баку может вызвать для нас сложности

Льюис довольно сдержанно оценивает шансы отыграться

Льюис Хэмилтон финишировал седьмым в Монако и потерял лидерство в личном зачёте, отметив, что команда недорабатывала на протяжении всего уик-энда.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Формулы-1, на первом отрезке гонки Льюис не мог обогнать Пьера Гасли, и в Mercedes позвали его раньше в боксы, чтобы попробовать опередить гонщика AlphaTauri за счёт "подрезки", но план не удался, и Льюис не только остался позади Пьера, но и пропустил вперёд Серхио Переса и Себастьяна Феттеля.

Комментируя ошибку команды, Хэмилтон отметил: "Мы потеряли три позиции из-за этого – я не знаю, как реагировать на произошедшее. Мы с командой всё обсудим, будем работать сообща и вернёмся более сильными.

Мы, как команда, недорабатывали весь уик-энд, но сейчас нужно сосредоточиться на следующей гонке. Мои поздравления Максу и его команде – они отлично справились".

Следующая гонка пройдёт в Баку, и Льюис довольно сдержанно оценивает шансы отыграться: "Я скорее предполагаю, но нас ждёт ещё одна городская трасса с очень гладким асфальтом, поэтому у нас могут повториться те же проблемы, что и в Монако. Нужно постараться свести потери к минимуму".