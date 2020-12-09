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Лукашенко заявил о намерении оспорить в суде санкции МОК

Лукашенко заявил о намерении оспорить в суде санкции МОК Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оспорит в суде решение Международного олимпийского комитета (МОК) о введении санкций в отношении руководства Национального олимпийского комитета республики, в том числе против него самого как главы этой
Индивидуальные
9 декабря 2020 г. 03:26
Лукашенко заявил о намерении оспорить в суде санкции МОК
Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оспорит в суде решение Международного олимпийского комитета (МОК) о введении санкций в отношении руководства Национального олимпийского комитета республики, в том числе против него самого как главы этой структуры, передает Report.

"Надо нам обратиться в суд. Пусть президент МОК Томас Бах и другие расскажут, в чем моя вина. Что я свою страну защищаю?" - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Белорусский лидер дал понять, что не планировал участвовать в мероприятиях Олимпиады, однако не согласен с решением МОК о запрете. "Участия в этих мероприятиях я 25 лет не принимал, переживу и дальше. Но вы что, собрали все страны и приняли решение?" - добавил он.

Президент Белоруссии высказал несогласие с решением МОК ввести санкции против его сына Виктора Лукашенко, который является первым вице-президентом Национального Олимпийского комитета Белоруссии. "И ладно я, зачем детей трогаете?" - обратился он с вопросом к руководству МОК.

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