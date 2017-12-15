Лоу: Масса мог одержать победу в Азербайджане

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Падди Лоу заявил, что если бы во время гонки в Баку на машине Фелипе Массы не сломалась подвеска, то он бы выиграл гонку, передает Report со ссылкой на f1report.ru.

“Очевидно, что сразу после гонки в Баку я понял, что Масса мог одержать победу – говорит Лоу. – У Фелипе был шанс, но, к сожалению, на его болиде сломалась подвеска. Жаль, что все так сложилось”.

Напомним, что до проблем с болидом Масса был впереди Риккардо, который одержал победу.