Ликвидирован Республиканский спортивный медицинский центр Азербайджана

Кабинет министров Азербайджана принял постановление о ликвидации Республиканского спортивного медицинского центра при Министерстве молодёжи и спорта и о внесении изменений в "Список подведомственных организаций, не входящих в структуру Министерства молодёжи и спорта Азербайджанской Республики" от 6 декабря 2011-го года.

Как передаёт Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Согласно постановлению, ликвидирован созданный 8 сентября 2001-го года Республиканский спортивный медицинский центр при Министерстве молодёжи и спорта.