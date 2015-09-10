​Левон Аронян: Мне много рассказывали о красоте Баку

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ "Думаю, что соревнования будут интересными и пройдут в условиях напряженной борьбы".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кубка мира, об этом заявил участник предстоящего в Баку Кубка мира по шахматам, представитель Армении Левон Аронян.

Заявивший о намерении показать хорошую игру Л.Аронян добавил, что в списке его серьезных соперников есть имена азербайджанских гроссмейстеров Теймура Раджабова и Шахрияра Мамедъярова.

Л.Аронян также рассказал о Баку: "Друзья мне много рассказывали о красоте Баку. По мере возможности, было бы интересно в последние дни соревнований прогуляться по городу".

Отметим, что Армения будет представлена в Кубке мира 4-мя шахматистами.