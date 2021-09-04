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Леонид Анфимов: В СНГ никогда не проводились мероприятия подобного масштаба

Леонид Анфимов: В СНГ никогда не проводились мероприятия подобного масштаба Проведение I Игр стран СНГ является историческим событием
Индивидуальные
4 сентября 2021 г. 22:04
Леонид Анфимов: В СНГ никогда не проводились мероприятия подобного масштаба

Проведение I Игр стран СНГ является историческим событием.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции, посвященной проходящим в российском городе Казань соревнованиям, сказал первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Леонид Анфимов.

Он отметил, что после распада СССР на постсоветском пространстве организовывались различные спортивные мероприятия с участием стран СНГ, однако ни одно из них по своим масштабам не может сравниться с нынешними Играми.

При этом, представитель Исполкома добавил, что пандемия коронавируса не сказалась на организации мероприятия, а в будущем в нем могут принять участие и другие страны. По его словам, состязания удалось организовать при поддержке 10 стран, в том числе и Азербайджана.

В свою очередь заместитель министра спорта России Алексей Морозов сообщил, что в Играх участвуют 1010 спортсменов, а подготовка к соревнованиям велась длительное время. Замминистра выразил уверенность, что гостям запомнится татарское гостеприимство.

Депутат Госдумы Ольга Павлова напомнила, что под председательством России в Казани 9 сентября состоится заседание Спортивного совета стран-членов СНГ, где будут обсуждены важные вопросы.

Отмети, что I Игры стран СНГ продлятся до 11 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Leonid Anfimov: "MDB-də heç vaxt belə miqyasda tədbir keçirilməyib"

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