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Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ "Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева входит в список лиц, зарегистрировавшихся для участия в "Бакинском Марафоне 2017", который состоится 30 апреля".

Об этом, отвечая на вопрос Report, сообщила директор департамента по связям с общественностью Фонда Гейдара Алиева Гюльшан Алиева.

"Хотя Лейла Алиева прошла регистрацию, мы не можем заранее сказать, будет ли она принимать участие в марафоне", – добавила Г. Алиева.

В ходе пресс-конференции было отмечено, что регистрация на марафон началась раньше и ожидается участие большего количества людей, особенно иностранных граждан.

Отметим, что вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в прошлогоднем марафоне.