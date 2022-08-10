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Лейла Алиева наблюдает за выступлениями азербайджанских борцов на Исламиаде

Лейла Алиева наблюдает за выступлениями азербайджанских борцов на Исламиаде Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева следит за выступлениями азербайджанских спортсменов на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья.
Индивидуальные
10 августа 2022 г. 15:50
Лейла Алиева наблюдает за выступлениями азербайджанских борцов на Исламиаде

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева наблюдала за выступлениями азербайджанских спортсменов на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья.

Как передает командированный в Конью сотрудник Report, Лейла Алиева в спортивном зале Технического университета Коньи вместе с вице-президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Чингизом Гусейнзаде и генсеком НОК Азером Алиевым смотрела за выступлениями азербайджанских борцов.

Сегодня на Исламиаде в борьбу вступили борцы вольного стиля и женщины-борцы из Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLeyla Əliyeva İslamiadada Azərbaycan güləşçilərinin çıxışlarını izləyir

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