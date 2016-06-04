​Легендарный боксер Мохаммед Али скончался в США в возрасте 74 лет

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Легендарный боксер Мохаммед Али, госпитализированный из-за проблем с дыханием, скончался в пятницу в США в возрасте 74 лет.

Как передает Report, об этом сообщает NBC News.

Али умер в одной из больниц Финикса, где он провел последние несколько дней. Американской телекомпании информацию о смерти спортсмена подтвердил представитель семьи спортсмена.

Британское издание Mirror 3 июня сообщило, что 74-летний американец был помещен в госпиталь из-за проблем с дыханием. Позже врачи клиники в американском Финиксе сообщили родным легендарного боксера, что он находится при смерти. Врачи рассматривали вопрос транспортировки Али из больницы в Финиксе, однако решили, что это может стать смертельным для пациента.