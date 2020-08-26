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Легендарный боец может завершить карьеру

Легендарный боец может завершить карьеру Боец из России Федор Емельяненко может завершить карьеру после боя в Москве.
Индивидуальные
26 августа 2020 г. 05:37
Легендарный боец может завершить карьеру
Фабрисио Вердум и Федор Емельяненко

Боец из России Федор Емельяненко может завершить карьеру после боя в Москве.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Да, мы планируем, что свой последний поединок Федор проведет в Москве", - заявил президент Bellator Скотт Кокер.

Известно, что его потенциальным соперником может стать Фабрисио Вердум из Бразилии.

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ф.Вердум заявил, что легко расправится с российским тяжеловесом.

Бразильский спортсмен высказал мнение, что уважает россиянина, но все равно "прикончит" его в начале боя.

На счету 43-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

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Версия на азербайджанском языке Fyodr Yemelyanenko karyerasını Moskvadakı döyüşündə bitirəcək

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