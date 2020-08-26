Легендарный боец может завершить карьеру

Боец из России Федор Емельяненко может завершить карьеру после боя в Москве.

Боец из России Федор Емельяненко может завершить карьеру после боя в Москве.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Да, мы планируем, что свой последний поединок Федор проведет в Москве", - заявил президент Bellator Скотт Кокер.

Известно, что его потенциальным соперником может стать Фабрисио Вердум из Бразилии.

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ф.Вердум заявил, что легко расправится с российским тяжеловесом.

Бразильский спортсмен высказал мнение, что уважает россиянина, но все равно "прикончит" его в начале боя.

На счету 43-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.