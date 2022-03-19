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Олимпийская чемпионка отказалась от встречи с министром спорта России

Олимпийская чемпионка отказалась от встречи с министром спорта России Мария Ласицкене отказалась от встречи с министром спорта России Матыциным
Индивидуальные
19 марта 2022 г. 12:36
Олимпийская чемпионка отказалась от встречи с министром спорта России

Мария Ласицкене отказалась от встречи с министром спорта России Матыциным

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по словам мужа спортсменки Владаса Ласицкаса, олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене отказалась от встречи с министром спорта Российской Федерации Олегом Матыциным.

В пятницу стало известно, что Матыцин 21 марта обсудит с российскими спортсменами меры поддержки в условиях санкционных ограничений. Среди приглашенных на встречу спортсменов фигурировала Ласицкене.

"Пресс-релиз Минспорта удивил, так как Маша не давала свое согласие на встречу. В итоге она отказалась от этого мероприятия. Ей не нужна поддержка, ей нужна возможность выступать с сильнейшими легкоатлетами мира. Но в этом вопросе, как мы видим, ни министр спорта, ни глава ОКР, ни ВФЛА Маше не помогли", - сказал Ласицкас.

Ранее генеральная ассамблея Бриллиантовой лиги на фоне событий в Украине не допустила российских и белорусских легкоатлетов до выступления на этапах серии.

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