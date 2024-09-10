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Ламия Велиева: Очень рада, что повторила результат Токио

Ламия Велиева: Очень рада, что повторила результат Токио Я очень рада, что повторила свой результат в Токио.
Индивидуальные
10 сентября 2024 г. 07:53
Ламия Велиева: Очень рада, что повторила результат Токио

Я очень рада, что в Париже повторила свой результат, показанный в Токио.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила азербайджанская спортсменка Ламия Велиева, завоевавшая золотую и серебряную медали в легкой атлетике на Летних Паралимпийских играх Париж-2024. Аналогичного успеха спортсменка добилась и на Играх Токио-2020.

"Сложно выразить чувства словами. Хочу выразить благодарность президенту Ильхаму Алиеву, первой леди Мехрибан Алиевой, Министерству молодежи и спорта, Национальному паралимпийскому комитету. Спасибо всем за поддержку, вера в нас придавала дополнительный стимул", - подчеркнула она.

Напомним, что очередная группа азербайджанских спортсменов, добившихся высоких результатов на XVII Летних Паралимпийских играх в столице Франции Париже, вернулась на родину.

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Версия на английском языке Lamiya Valiyeva: 'I'm very happy I repeated result of Tokyo'
Версия на азербайджанском языке Lamiyə Vəliyeva: Çox sevinirəm ki, Tokiodakı nəticəni təkrarladım

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