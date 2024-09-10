Ламия Велиева: Очень рада, что повторила результат Токио

Я очень рада, что в Париже повторила свой результат, показанный в Токио.
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"Сложно выразить чувства словами. Хочу выразить благодарность президенту Ильхаму Алиеву, первой леди Мехрибан Алиевой, Министерству молодежи и спорта, Национальному паралимпийскому комитету. Спасибо всем за поддержку, вера в нас придавала дополнительный стимул", - подчеркнула она.
Напомним, что очередная группа азербайджанских спортсменов, добившихся высоких результатов на XVII Летних Паралимпийских играх в столице Франции Париже, вернулась на родину.