Ламия Велиева: Очень рада, что повторила результат Токио

Я очень рада, что повторила свой результат в Токио.

Я очень рада, что в Париже повторила свой результат, показанный в Токио.

Как сообщает Report , об этом журналистам заявила азербайджанская спортсменка Ламия Велиева, завоевавшая золотую и серебряную медали в легкой атлетике на Летних Паралимпийских играх Париж-2024. Аналогичного успеха спортсменка добилась и на Играх Токио-2020.

"Сложно выразить чувства словами. Хочу выразить благодарность президенту Ильхаму Алиеву, первой леди Мехрибан Алиевой, Министерству молодежи и спорта, Национальному паралимпийскому комитету. Спасибо всем за поддержку, вера в нас придавала дополнительный стимул", - подчеркнула она.

Напомним, что очередная группа азербайджанских спортсменов, добившихся высоких результатов на XVII Летних Паралимпийских играх в столице Франции Париже, вернулась на родину.