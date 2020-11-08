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Ла Лига: "Атлетико" вышла на первое место

Ла Лига: "Атлетико" вышла на первое место В матче 9-го тура испанской Примеры "Атлетико" переиграл "Кадис»".
Индивидуальные
8 ноября 2020 г. 04:16
Ла Лига: Атлетико вышла на первое место

В матче 9-го тура испанской Примеры "Атлетико" переиграл "Кадис»".

Встреча проходила на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде и завершилась со счетом 4:0.

Как передает Report, счет на 8-й минуте встречи открыл Жоау Фелиш, ему ассистировал Маркос Льоренте. Позднее сам Льоренте увеличил преимущество хозяев. Луис Суарес с передачи Фелиша забил третий гол. На 90-й минуте Фелиш оформил дубль.

"Атлетико" набрал 17 очков в семи матчах и поднялся на первое место в турнирной таблице испанской Примеры. Мадридцы опережают "Реал Сосьедад" (17) по разнице мячей. "Кадис" (14) занимает шестое место.

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