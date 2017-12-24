Льюис Хэмилтон о Баку: Я был вне себя, когда люди оправдывали Феттеля

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон признал, что его не столько разозлил поступок Себастьяна Феттеля на Гран При Азербайджана в Баку, сколько реакция тех, кто говорил, что немец сделал это неспециально

Как передает Report, об этом сказал Хэмилтон в комментарии Sky Sports

«Я считаю, что наихудшим во всей этой ситуации было то, что отдельные личности, с которыми я разговаривал после гонки в Баку, говорили, что Феттель сделал это вовсе не нарочно, – сказал Хэмилтон. – Я им отвечал: "А вы осознаете, что мы оба соревнуемся на вершине автоспорта и знаем, как водить машину по прямой линии?"

Это, между прочим, говорили высокопоставленные стюарды, а потом они признавали: "Ну да, возможно, ты прав". А я им отвечал: "А какую гонку вы вообще смотрели?"».