Льюис Хэмилтон: Мне повезло, когда я выиграл в Баку в прошлом году

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Азербайджана. Британец признался, что ему нравится трасса в Баку.
Как сообщает Report, об этом агентству Marca сказал победитель Гран-при Азербайджана "Формула 1" Льюис Хэмилтон.
"Это хорошая трасса, но на ней нужно упорно работать. Моя цель – становиться лучше и прогрессировать, добиться более высоких результатов. Мне повезло, когда я выиграл в Баку в прошлом году. Ожидаю, что Боттас будет со мной конкурировать, покажет себя и "Феррари". Они выигрывают на прямых, но уступают на поворотах", - приводит слова Хэмилтона Marca.
Напомним, Хэмилтон возглавляет зачёт пилотов, набрав 68 очков. Валттери Боттас, также представляющий "Мерседес", занимает второе место. На третьей строчке пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.
Гран-при Азербайджана пройдет 26-28 апреля.
Şamo QuliyevАвтор новости