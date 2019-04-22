Льюис Хэмилтон: Мне повезло, когда я выиграл в Баку в прошлом году

Льюис Хэмилтон: Мне повезло, когда я выиграл в Баку в прошлом году

22 апреля, 2019 14:07

https://report.az/storage/news/3c0033c70eb86176b96c0f67bb49f69b/f8739a17-ebd2-45af-8ad3-8e529e1c2000_292.jpg Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Азербайджана. Британец признался, что ему нравится трасса в Баку. Как сообщает Report, об этом агентству Marca сказал победитель Гран-при Азербайджана "Формула 1" Льюис Хэмилтон. "Это хорошая трасса, но на ней нужно упорно работать. Моя цель – становиться лучше и прогрессировать, добиться более высоких результатов. Мне повезло, когда я выиграл в Баку в прошлом году. Ожидаю, что Боттас будет со мной конкурировать, покажет себя и "Феррари". Они выигрывают на прямых, но уступают на поворотах", - приводит слова Хэмилтона Marca. Напомним, Хэмилтон возглавляет зачёт пилотов, набрав 68 очков. Валттери Боттас, также представляющий "Мерседес", занимает второе место. На третьей строчке пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Гран-при Азербайджана пройдет 26-28 апреля.

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