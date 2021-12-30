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Кямаледдин Гейдаров вновь избран президентом Федерации тхэквондо Азербайджана

Кямаледдин Гейдаров вновь избран президентом Федерации тхэквондо Азербайджана В административном здании министерства молодежи и спорта состоялась отчетно-выборная конференция Федерации тхэквондо Азербайджана (ФТА).
Индивидуальные
30 декабря 2021 г. 11:58
Кямаледдин Гейдаров вновь избран президентом Федерации тхэквондо Азербайджана

В административном здании министерства молодежи и спорта состоялась отчетно-выборная конференция Федерации тхэквондо Азербайджана (ФТА).

Как сообщает Report, был заслушан отчет о деятельности ФТА за последние годы и проведены новые выборы в руководство федерации. Президентом структуры вновь избран Кямаледдин Гейдаров.

На конференции также были избраны вице-президенты федерации Наги Сафаров и Ниямеддин Пашаев.

Согласно уставу федерации, президент Федерации вправе назначить еще одного вице-президента. Другой вице-президент будет назначен на следующих заседаниях исполнительного комитета. На конференции также состоялись выборы в Исполнительный комитет ФТА. Алекпер Имамалиев, Гюндюз Абдуллаев, Самед Гейдаров и Вугар Мамедов были избраны членами Исполнительного комитета.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKəmaləddin Heydərov yenidən Azərbaycan Taekvondo Federasiyasının prezidenti seçilib

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